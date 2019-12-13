Джошуа: В Усика чудова школа боксу, він все робить по науці

Джерело - sport.ua.
Боксер Ентоні Джошуа почав вивчати суперників до провення обов'язкового захисту титулу.
Про це боксер заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Пулєв взагалі з хорошої боксерської сім'ї, у нього була непогана кар'єра в аматорах. Знаю, що у нього брат також займається боксом. Хороший обов'язковий претендент.
В Усика ж чудова школа боксу. Він все робить по науці. Зараз вивчаю його слабкі і сильні сторони, чекаю можливості провести з ним бій", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.
Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.