Беленюк: Уболівав за Руїса, адже не хотів, щоб казка закінчувалася

Українець прокоментував бій Джошуа - Руїс

Джерело - Чемпіон.

28-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у поєдинку з британським боксером Ентоні Джошуа вболівав за Енді Руісом.

Про це він написав в Instagram.

"Уболівав за мексиканця. Не хотів, щоб казка закінчувалася. Але і Джошуа, на мій погляд, не був достатньо хорошим вчора... Мабуть, психологічно йому було складно після першої поразки від товстуна, що руйнує всі спортивні шаблони", - написав Беленюк.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.