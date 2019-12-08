 Беленюк: Уболівав за Руїса, адже не хотів, щоб казка закінчувалася | Бокс | Champion.com.ua
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Беленюк: Уболівав за Руїса, адже не хотів, щоб казка закінчувалася

Вчора 23:35 181 0
Українець прокоментував бій Джошуа - Руїс
Беленюк: Уболівав за Руїса, адже не хотів, щоб казка закінчувалася
#Беленюк, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

28-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у поєдинку з британським боксером Ентоні Джошуа вболівав за Енді Руісом. 

Про це він написав в Instagram.

"Уболівав за мексиканця. Не хотів, щоб казка закінчувалася. Але і Джошуа, на мій погляд, не був достатньо хорошим вчора... Мабуть, психологічно йому було складно після першої поразки від товстуна, що руйнує всі спортивні шаблони", - написав Беленюк.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.

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