Джошуа: Коли Усик, Вайлдер і Ф'юрі будуть готові - нехай подзвонять

Британський боксер Ентоні Джошуа перемогою над Енді Руїсом повернув собі титули суперважкої ваги і тепер чекає наступних суперників.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Вайлдер, Ф'юрі, Усик. Про цих хлопців я давно говорю. Але перед боєм з Руїсом я зосередився тільки на ньому - і ось результат.

Я поважаю їх, але сам викликати на бій не збираюся. Коли Вайлдер, Усик або Ф'юрі будуть готові - нехай подзвонять мені. Зараз я хочу йти своїм шляхом.

Якщо вони хочуть стати частиною цього - нехай телефонують. Енді Руїс зробив це і зумів увійти в історію", - сказав Джошуа.