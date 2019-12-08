Джошуа: Коли Усик, Вайлдер і Ф'юрі будуть готові - нехай подзвонять

Джерело - sport.ua.
Британський боксер Ентоні Джошуа перемогою над Енді Руїсом повернув собі титули суперважкої ваги і тепер чекає наступних суперників.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Вайлдер, Ф'юрі, Усик. Про цих хлопців я давно говорю. Але перед боєм з Руїсом я зосередився тільки на ньому - і ось результат.
Я поважаю їх, але сам викликати на бій не збираюся. Коли Вайлдер, Усик або Ф'юрі будуть готові - нехай подзвонять мені. Зараз я хочу йти своїм шляхом.
Якщо вони хочуть стати частиною цього - нехай телефонують. Енді Руїс зробив це і зумів увійти в історію", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.
Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.