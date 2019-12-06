Льюїс: Мене з Холіфілдом розштовхала охорона, коли ми хотіли привітати Джошуа з перемогою над Кличком

Після переможного бою Ентоні Джошуа над Володимиром Кличком сталася конфліктна ситуація.

Про це заявив екс-боксер Леннокс Льюїс.

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"Ми з Холіфілдом працювали для німецького телебачення, коли Джошуа бився з Кличком. Після бою ми були біля роздягальні.

Хотіли привітати Джошуа. Служба безпеки прибрала нас з дороги, а Джошуа заштовхала у приміщення. Він подивився на нас типу "смітить" і пішов.

Це ініціатива промоутера, щоб я не знаходився поруч з ним, я впевнений. Якщо людина показав мені своє ставлення, я не буду за ним бігати", - сказав Льюїс.