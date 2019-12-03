Стало відомо, коли Усик і Чісора проведуть першу дуель поглядів

Перша зустріч Усика та Чісори віч-на-віч відбудеться 7 грудня

Український боксер Олександр Усик зустрінеться зі своїм наступним суперником британцем Дереком Чісорою перед супербоєм між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у Twitter.

🗓️ Eddie Hearn has revealed that February 8th is a potential date for Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora, if the fight gets made. He said both camps are interested and both men will be in attendance at Ruiz Jr vs Joshua II this week in Saudi Arabia. [@IFLTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) 2 декабря 2019 г.

Перша зустріч Усика та Чісори віч-на-віч відбудеться 7 грудня у Саудівській Аравії перед боєм між чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі американцем Енді Руїсом та британцем Ентоні Джошуа.

Очікується, що Усик та Чісора вийдуть перед головним поєдинком на ринг та влаштують дуель поглядів.

Раніше, бій Усик - Чісора може відбутися 8 лютого.

Нагадаємо, Дерек Чісора за цей бій може отримати 2,6 мільйони доларів. Контракт на бій може бути підписано вже наступного тижня.