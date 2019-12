Стало відомо, коли Усик і Чісора проведуть першу дуель поглядів

Український боксер Олександр Усик зустрінеться зі своїм наступним суперником британцем Дереком Чісорою перед супербоєм між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у Twitter.

🗓️ Eddie Hearn has revealed that February 8th is a potential date for Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora, if the fight gets made. He said both camps are interested and both men will be in attendance at Ruiz Jr vs Joshua II this week in Saudi Arabia. [@IFLTV]