Вайт: В Усика немає удару, Чісора отримає свій шанс у бою

Дерек Чісора у бою з Олександром Усиком буде мати перевагу завдяки потужному удару.

Про це боксер Ділліан Вайт заявив Sky Sports.

"У Дерека є шанс у поєдинку з Усиком. Чісора вчиться на своїх поразках, тоді як Усик, напевно, вважає, що завдяки своїм рухам у рингу зуміє виграти. Але з Чісорою важко битися.

Усик, звичайно, класний боксер, який відмінно рухається, але потужного удару у нього немає. У мене є такий удар, і мені було важко стримувати Чісору до тих пір, поки мені не вдалося нанести вирішальний удар", - зазначив Вайт.