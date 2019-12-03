WBC санкціонувала проведення реваншу між Вайлдером і Ф'юрі

Попередньо, суперники зустрінуться 22 лютого 2020 року у Лас-Вегасі

Поєдинок діючого чемпіона світу у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради Деонтея Вайлдера проти британця Тайсона Ф'юрі схвалений WBC.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Цей поєдинок стане для чемпіона обов'язковим захистом титулу. Попередньо, суперники зустрінуться 22 грудня 2020 року в Лас-Вегасі.

Призначення обов'язковим претендентом першого номера рейтингу британця Ділліан Вайта відкладено через яке ведеться в його відношенні антидопінгового розслідування Британським антидопінговим агентством (UKAD). У разі якщо Уайт буде виправданий, WBC збереже за ним статус тимчасового чемпіона, і британець стане обов'язковим претендентом в лютому 2021 року (за правилами організації чемпіон повинен проводити обов'язковий захист не рідше одного разу на рік).

Перша зустріч між Вайлдером і Ф'юрі завершилася нічиєю. Бій проходив в грудні 2018 року в Лос-Анджелесі. Такий результат дозволив американському боксеру зберегти титул чемпіона світу.

Нагадаємо, Руїс вказав на перевагу в бою із Джошуа. Також, Вайлдер вірить у перемогу Руїса.