Джошуа: У мене був цікавий шлях у боксі

Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа, у разі поразки від Енді Руїса в реванші, не збирається завершувати свою кар'єру.

Про це Ентоні заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я завжди говорив, що не пояса визначають мене. Я завжди кажу правду. Як одна поразка може сказати про те, який я боксер? Якщо для когось одна сторінка в цій книзі може охарактеризувати мене, то я не хочу, щоб такі люди були залучені в мою кар'єру.

Я ніколи не втрачав любов до боксу. Бокс для мене це найважливіша річ у житті. Знаєте, коли у тебе є дитина, іноді це змінює тебе. Бокс став моєю дитиною, який змінив мене, як чоловіка.

Я відчуваю тиск з боку самого себе, своєї сім'ї і тих людей, які про мене по-справжньому турбуються, але я не проти цього. У мене був цікавий шлях у боксі. Уявіть, в один прекрасний день ви заходите в зал, в наступний момент б'єтеся за титул чемпіона Європи, чемпіона світу. Я можу впоратися з тиском. Я по-справжньому хочу протестувати себе", - сказав Джошуа.