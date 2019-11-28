Хейні: Ломаченко не зможе стати абсолютним чемпіоном

Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні не знає, чи відбудеться їх бій з Василем Ломаченком.

Про це Девін заявив в інтерв'ю Boxing Social.

"Чому він залишив пояс? Ви не знаєте? Ніхто не знає. Йому не потрібно було залишати пояс. Він повинен був битися зі мною.

Але він не може стати абсолютним чемпіоном зі своїм франчайзинговими титулом. Ніхто не може виграти його у нього. Він не буде абсолютним чемпіоном.

Чи відбудеться наш бій? Я збираюся підніматися у вазі, він говорив, що немає. Не знаю, чи відбудеться бій", - сказав Хейні.