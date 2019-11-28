Девіс: Ломаченко нічого не досягнув у цьому світі

Претендент на пояс WBA Regular у легкій вазі Джервонта Девіс поставив під сумніви успіхи українця Василя Ломаченка.

Про це американець заявив в інтерв'ю FightHype.com.

"Його час спливає, а мій - ні. Вони хочуть влаштувати все швидше. Я вірю в те, що наш бій відбудеться, але в потрібний час.

Поважаю його досягнення, але не поважаю те, як його прославляють. Він нічого не досяг в цьому світі. У нього чотирнадцять боїв, а він вже франчайзинговий чемпіон", - сказав Девіс.