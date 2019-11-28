Вайт проведе бій в андеркарті реваншу Джошуа - Руїс

Суперваговик Ділліан Вайт проведе бій в андеркарті реваншу Ентоні Джошуа - Енді Руїс в Ер-Ріяді 7 грудня.

Про це заявив Вайт в інтерв'ю BoxingScene.

"Я радий, що у мене є можливість боксувати з Маріушем Вахом в Саудівській Аравії. У нього один з найміцніших підборідь в нашому дивізіоні. Я багато працював і тренувався, тому, добре, що відома дата.

Я продовжу йти за титулом чемпіона світу, тому якщо я буду і далі вигравати, тоді сподіваюся битися за пояс в 2020 році. Такий у мене план на 7-е грудня", - сказав Вайт.