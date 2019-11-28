Вайт проведе бій в андеркарті реваншу Джошуа - Руїс

Джерело - iSport.ua.
Суперваговик Ділліан Вайт проведе бій в андеркарті реваншу Ентоні Джошуа - Енді Руїс в Ер-Ріяді 7 грудня.
Про це заявив Вайт в інтерв'ю BoxingScene.
"Я радий, що у мене є можливість боксувати з Маріушем Вахом в Саудівській Аравії. У нього один з найміцніших підборідь в нашому дивізіоні. Я багато працював і тренувався, тому, добре, що відома дата.
Я продовжу йти за титулом чемпіона світу, тому якщо я буду і далі вигравати, тоді сподіваюся битися за пояс в 2020 році. Такий у мене план на 7-е грудня", - сказав Вайт.
Нагадаємо, що останній поєдинок Вайта пройшов в середині липня в Лондоні, де він переміг Оскара Ріваса.
Раніше, Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо.
Нагадаємо, Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу.