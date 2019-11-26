Бетербієв: Думаю, ми ще побачимо бій Усика із Гассієвим

Джерело - Чемпіон.

Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) впевнений, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) проведуть реванш.

Про це сказав сам володар поясів WBC і IBF в напівважкій вазі.

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"Мурат Гассієв - перспективний хлопець, у нього прекрасне майбутнє у важкій вазі. Думаю, ми ще побачимо його бій з Олександром Усиком. Але взагалі не можу сказати, хто кращий. Усі відмінні боксери, трудяги, добилися всього самі", - сказав Бетербієв.

Відзначимо, що перший бій боксерів відбувся в фіналі WBSS і завершився впевненою перемогою українця одноголосним рішенням суддів.