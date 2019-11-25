Джошуа: Не можу сказати, що буду битися як Тайсон

Джерело - Tribuna.com.
На бій з Енді Руїсом вийде найкраща версія Ентоні Джошуа.
Про це Джошуа заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Я не хочу говорити про те, що буду іншим. Не можу сказати, що буду битися як Майк Тайсон або Ларрі Холмс. Я можу працювати над тим, щоб максимально поліпшити свій арсенал. Я молюся, щоб це спрацювало.
Ви побачите поліпшеного бійця, так як я ще не досягла свого піку. У тренувальному таборі хлопці кажуть: Ти став краще, ніж минулого тижня.
На бій з Руїсом вийде найкраща версія мене. Я буду сильніше, ніж півроку тому. Я знаю, що мені належить важкий бій", - сказав Джошуа.
7 грудня Ентоні Джошуа і Енді Руїс проведуть реванш в Саудівській Аравії.
Нагадаємо, Пулєв дав несподіваний прогноз на бій Руїс – Джошуа.
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