Джошуа: Не можу сказати, що буду битися як Тайсон

На бій з Енді Руїсом вийде найкраща версія Ентоні Джошуа.

Про це Джошуа заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я не хочу говорити про те, що буду іншим. Не можу сказати, що буду битися як Майк Тайсон або Ларрі Холмс. Я можу працювати над тим, щоб максимально поліпшити свій арсенал. Я молюся, щоб це спрацювало.

Ви побачите поліпшеного бійця, так як я ще не досягла свого піку. У тренувальному таборі хлопці кажуть: Ти став краще, ніж минулого тижня.

На бій з Руїсом вийде найкраща версія мене. Я буду сильніше, ніж півроку тому. Я знаю, що мені належить важкий бій", - сказав Джошуа.