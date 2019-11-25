Тренер Ортіса: Усик занадто слабкий і малий для суперваговиків

Кайседо не був вражений дебютним боєм українця

Суперваговик Луїс Ортіс (31-2, 26 КО) не битиметься проти Олександра Усика (17-0, 13 КО), адже українець спочатку повинен проявити себе в суперважкій вазі.

Про це заявив тренер кубинця Герман Кайседо в інтерв'ю Boxingnews24.com.

"Думаю, Усик повинен спочатку проявити себе в суперважкому дивізіоні. Він був гарний у важкій вазі, але йому потрібно щось зробити в суперваговиках. Ортіс не битиметься проти Усика, тому що Гірн не хоче дивитися, як українця нокаутують. Усик не дуже добре виглядав в бою з Чаззом Візерспуном в жовтні, і, схоже, він дуже слабкий і малий для цієї вагової категорії", - зазначив Кайседо.

Раніше повідомлялося, що Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком.

Нагадаємо, Усик може битися із Чісорою у Манчестері.