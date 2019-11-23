Ортіс виявився важчим за Вайлдера майже на 8 кг

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі завершилася офіційна процедура зважування бійців напередодні вечора боксу, в основному карді якого відбудеться реванш чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтея Вайлдера (41-0-1, 40 КО) і кубинця Луїса Ортіса (31-1, 26 КО ).

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За підсумком, Ортіс виявився майже на 8 кг важче чемпіона.

Результати зважування:

Деонтей Вайлдер - 99.56 кг

Луїс Ортіс - 107.04 кг

Також бійці провели фінальну дуель поглядів перед поєдинком.