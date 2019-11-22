Гвоздик: Буду рухатися по тій лінії, де буде можливість

Екс-чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик хоче повернути пояс.

Про це українець заявив в інтерв'ю bolshoykuw.

"Я зізнаюся, що зелений пояс мені найбільше подобається. Але буду рухатися по тій лінії, де буде можливість рухатися. Хочеться бути чемпіоном.

Я скажу так, що професійний бокс складається з двох складових: поясів і слави, а також з фінансової частини. Мені здавалося, що в профі все розповідають, що б'ються за пояса, але, насправді, заради грошей. Як з'ясувалося, его і у мене є.

Ось після бою я усвідомив, що пояс залишився, але без титулу якось гірше. Веселіше, коли ти чемпіон. І сприйняття людей зовсім інше. Тому, звичайно, хочеться повернути титул. Буде це зелений пояс - добре. Якийсь інший - здорово", - сказав Гвоздик.