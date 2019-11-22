Рамірес: Я радий захищати свої пояси від Постола

Американець про свій майбутній бій з Постолом

Для чемпіона WBC в першій напівсередній вазі Хосе Раміреса майбутній бій з обов'язковим претендентом по лінії WBC Віктор Постол є початком великого шляху у 2020 році.

Про це американець заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Я радий захищати свої пояси від Постола, це початок мого великого шляху в 2020 році. Для мене велика честь захищати свої титули перед фанатами в Китаї. Це буде відмінний досвід, і я радий, що мої шанувальники будинку зможуть спостерігати за мною в прямому ефірі на ESPN. Як об'єднаний чемпіон, я голодніше до перемог, ніж будь-коли", - сказав Рамірес.

Бій відбудеться 1 лютого.

Раніше, Віктор Постол очолив рейтинг Ради в першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, Постол відправиться до США, щоб почати підготовку до бою з Рамірес.