Постол: Для мене велика честь розділити ринг з Раміресом

Українець про свій майбутній бій

Обов'язковий претендент на пояс WBC в першій напівсередній вазі Віктор Постол добре знає суперника у своєму майбутньому бої з чемпіоном WBC і IBF Хосе Рамірес.

Про це українець заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Я хотів би подякувати всім, хто допоміг організувати цей поєдинок. Для мене це велика можливість і велика честь розділити ринг з одним з кращих бійців в моєму дивізіоні. Я знаю Раміреса, так як ми спарингували разом в минулому. Я з нетерпінням чекаю відмінного бою в Китаї", - сказав Постол.

Бій відбудеться 1 лютого.

Раніше, Віктор Постол очолив рейтинг Ради в першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, Постол відправиться до США, щоб почати підготовку до бою з Рамірес.