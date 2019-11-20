Джерело - LOMA Official TV.
Причиною поразки Олександра Гвоздика у бою проти Артуру Бетербієву стали фізичні кондиції українця.
Про це розповів володар трьох чемпіонських поясів в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко.
"Це бокс, хтось виграє, хтось програє, хтось краще готовий, хтось гірше. Тут, напевно, питання до Сашка і до його команди. У цьому бою не Бетербієв виграв, а Гвоздик програв.
Якби Сашко навіть в такому темпі протримався всі 12 раундів, він би виграв поєдинок. Яскраво виражений недолік - фізичні кондиції", - сказав Ломаченко.
Раніше повідомлялося, що чемпіон за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв не хоче реваншу з українським екс-чемпіоном Олександром Гвоздиком
Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.