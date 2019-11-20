Причиною поразки Олександра Гвоздика у бою проти Артуру Бетербієву стали фізичні кондиції українця.

Про це розповів володар трьох чемпіонських поясів в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко.

"Це бокс, хтось виграє, хтось програє, хтось краще готовий, хтось гірше. Тут, напевно, питання до Сашка і до його команди. У цьому бою не Бетербієв виграв, а Гвоздик програв.

Якби Сашко навіть в такому темпі протримався всі 12 раундів, він би виграв поєдинок. Яскраво виражений недолік - фізичні кондиції", - сказав Ломаченко.