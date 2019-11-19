 Усик: Я знайшов нормального тренера, як став абсолютним чемпіоном світу | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Я знайшов нормального тренера, як став абсолютним чемпіоном світу

Вчора 22:37 348 0
Олександр Усик прокоментував тренування під керівництвом Юрія Ткаченка
Усик: Я знайшов нормального тренера, як став абсолютним чемпіоном світу
#Усик, #бокс

Джерело - USYK17.

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) вказав на труднощі у пошуку тренера із боксу.

Про це розповів сам спорстмен.

"Чому у мене так часто змінюється команда? Це просто пояснити. Зібрати професійну команду, яка буде з тобою на протязі довгого часу - це дуже складно. Я знайшов тренера, нормального боксерського тренера тільки після того, як став абсолютним чемпіоном світу. Я не беру таких людей, як Анатолій Миколайович Ломаченко, Сергій Юрійович Лапін, які всю кар'єру зі мною.

А ось з Юрієм Івановичем Ткаченко ми почали працювати, коли я до Білями готувався. Хоча ми і в любителях з ним працювали. Уявляєте, скільки часу потрібно було, щоб його знайти? А він тут був, поряд, ми бачилися, спілкувалися, зідзвонювалися. Всьому свій час", - відзначив Усик.

Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейте, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.

Також, Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P.

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