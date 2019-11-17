Пакьяо планує провести наступний бій навесні 2020 року

Філіппінець працює в Сенаті Філіппін

Чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо планує повернення в ринг на весну наступного року.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Філіппінець працює в Сенаті Філіппін, який піде на перерву з 14 березня до 3 травня. У цей проміжок Менні і планує повернення.

На поєдинок з Пакьяо претендують Еррол Спенс, Денні Гарсія, Майки Гарсія, Йорденіс Угас і Шон Портер.

Нагадаємо, Пакьяо свій останній бій провів в липні, рішенням суддів перемігши американця Кіта Турмана.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій з Пак'яо.