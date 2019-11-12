Визначився перший кандидат у суперники переможцю бою Руїс – Джошуа

Усику доведеться почекати або провести проміжний бій

Болгарський супертяж Кубрат Пулєв (28–1, 14 КО) стане головним кандидатом в суперники переможцю титульного бою-реваншу між мексиканцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа, який пройде 7 грудня у Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Таким чином, український боксер Олександр Усик (17–0, 13 KO), будучи офіційним претендентом на титул WBО, буде змушений або почекати, або провести проміжний бій. ЗМІ в якості можливого суперника українця називають британця Дерека Чісору (32–9, 23 KO).

В останньому бою обов'язковий претендент на пояс IBF в суперважкій вазі Кубрат Пулєв захистив свій статус перемогою за очками в 10-раундовому поєдинку з американцем Райделлом Букером (26–3, 13 KO). Пулєв в 2014 році бився за титул з українцем Володимиром Кличком і програв нокаутом в п'ятому раунді.

Раніше, Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа.

Нагадаємо, український боксер очолив рейтинг WBC.