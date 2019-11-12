Хейні: Я більший, швидший і сильніший за Ломаченка

Американський проспект Девін Хейні (24-0, 15 КО) бажає провести поєдинок проти чемпіона світу за версіями WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Про це американець заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Я бачу у нього (Ломаченка) вади, якими міг би скористатися. Ключовим фактором - буде мій джеб. Мені здається, що я володію найкращим джебом в грі і він відрізняє мене від усіх інших. Якщо чесно, я не програвав наш бій у себе в голові, оскільки цей поєдинок ніколи не обговорювалося всерйоз. Немає ніяких передумов до того, що я проведу свою наступну сутичку проти нього.

Я думаю, що зможу побити його за рахунок переваги у фізичній силі. Я відчуваю, що я швидший, сильніший і більший за нього. Мені здається, що я кращий за нього в усьому. Мені 20 років, моє тіло стає міцнішим, що можна побачити в моїх боях. Перед поєдинком з Сантьяго я зламав своєму суперникові орбітальну кістку, так що я тільки стаю сильнішим і кращим", - сказав Хейні.