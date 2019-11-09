 Ломаченко не стане абсолютним чемпіоном без бою зі мною, - Хейні | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз
Сьогодні 15:22 744
Барселона - Сельта: онлайн-трансляція 13 туру Ла-Ліги. LIVE
Сьогодні 21:28 223
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 17:49 1388
Десна розписала нічию із Дніпро-1 у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:57 307
Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 465
Хачеріді міг грати в будь-якій команді світу – Кварцяний
Сьогодні 12:55 986
Україна набрала 3 бали у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 20:47 2116
Українець ввійшов у символічну збірну 4-го туру Ліги Європи
Вчора 20:33 1609
Бєсєдін довикликаний у збірну України
Вчора 19:37 4318 1
Романчук із рекордом виборов золото Кубка світу
Вчора 18:31 1167
Блоги
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:54 493
Вест Гем Андрія Ярмоленка пропустив гол після жахливої помилки захисника
Вест Гем Андрія Ярмоленка пропустив гол після жахливої помилки захисника Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:40 631
Розкішний гол Дугласа Кости у ворота Локомотива
Розкішний гол Дугласа Кости у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:33 961
НБА. Перспектива сезону. Індіана та Детройт
НБА. Перспектива сезону. Індіана та Детройт Іван Чуперка
Сьогодні 09:28 164
Фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки
Фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки Valeriy Ruchka
Вчора 00:17 9101
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:32 Футбол Баварія без тренера знищила Боруссію в 11 турі Бундесліги 39
21:28 Пряма трансляція Барселона - Сельта: онлайн-трансляція 13 туру Ла-Ліги. LIVE 223
21:19 Футбол Лестер без проблем обіграв Арсенал у 12 турі АПЛ 84
21:13 Бокс Хейні: Ломаченко не стане абсолютним чемпіоном без бою зі мною 212
20:56 Футбол Інтер переграв Верону, Торіно здолало Брешію у 12 турі Серії А 82
20:48 Футбол Безуса довикликали в збірну України 171
20:36 Футбол ПСЖ вирвав перемогу в Бреста у 13 турі Ліги 1 122
20:16 Футбол Маліновський не завершив тренування Аталанти через пошкодження 162
19:57 Теніс Цуренко: Минулий сезон був найважчим у моїй кар'єрі 230
19:48 Футбол Львів - Ворскла 2:0. Огляд матчу 154
19:32 Футбол Бернлі розгромив Вест Гем, Тоттенгем не зміг перемогти Шеффілд. Результати 12 туру АПЛ 321
19:23 Пряма трансляція Лестер - Арсенал: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 969
19:22 Пряма трансляція Ейбар - Реал Мадрид: онлайн-трансляція 13 туру Ла-Ліги. LIVE 340
19:15 Бокс Два блогера отримають по мільйону доларів за боксерський поєдинок 255
19:15 Пряма трансляція Ювентус - Мілан: онлайн-трансляція 12 туру Серії А. LIVE 136
18:54 Футбол Львів у більшості переміг Ворсклу в 14 турі УПЛ 239
18:54 Блог Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти 493
18:40 Блог Вест Гем Андрія Ярмоленка пропустив гол після жахливої помилки захисника 633
18:29 Футбол Лейпциг здолав Герту, Шальке та Фортуна забили 6 голів на двох. Результати 11 туру Бундесліги 287
18:18 Футбол Десна - Дніпро-1 1:1. Огляд матчу 194
17:49 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу 1388
17:49 Футбол Челсі здобув перемогу і піднявся на другу сходинку АПЛ 266
17:24 Бокс Команда Усика знайшла наступного суперника для українця 1183
17:12 Футбол Маріуполь - Карпати 2:2. Огляд матчу 395
16:49 Пряма трансляція Бернлі - Вест Гем: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 1610

Хейні: Ломаченко не стане абсолютним чемпіоном без бою зі мною

Сьогодні 21:13 212 0
Американець хоче зустрітися на рингу з українцем
Хейні: Ломаченко не стане абсолютним чемпіоном без бою зі мною
#Ломаченко, #Хейні

Джерело - vringe.com.

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі американець Девін Хейні (23-0, 15 KO) готовий провести об'єднувальний бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це він заявив порталу Fight Hub TV.

"Для Ломаченка немає можливості стати абсолютним чемпіоном без бою зі мною і крапка. Він дійсно хороший боєць. Ось чому, я хочу битися з ним. Все, що про нього говорять - він такий і є. Але просто у мене є інструменти, щоб перемогти його. Будемо сподіватися, це поєдинок відбудеться, і я шокую світ", - сказав Хейні.

Нагадаємо, Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P.

Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.

Коментарі ()