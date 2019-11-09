Джерело - vringe.com.
Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі американець Девін Хейні (23-0, 15 KO) готовий провести об'єднувальний бій з українцем Василем Ломаченком.
Про це він заявив порталу Fight Hub TV.
"Для Ломаченка немає можливості стати абсолютним чемпіоном без бою зі мною і крапка. Він дійсно хороший боєць. Ось чому, я хочу битися з ним. Все, що про нього говорять - він такий і є. Але просто у мене є інструменти, щоб перемогти його. Будемо сподіватися, це поєдинок відбудеться, і я шокую світ", - сказав Хейні.
Нагадаємо, Ломаченка потіснили з першого місця рейтингу P4P.
Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.