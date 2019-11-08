Атлас: Я пишаюся Гвоздиком, він знову стане чемпіоном

Джерело - iSport.ua.
Іменитий американський тренер Тедді Атлас пишається своїм підопічним, українським боксером, Олександром Гвоздиком.
Про це тренер заявив в інтерв'ю vRINGe.
"Я засмучений, що тут поробиш? Я відчуваю, що я не домігся успіху. Олександр залишив себе всього в рингу, за суддівськими записками ми були попереду. Ми знали, з ким ми зустрічаємося. Я пишаюся ним. Може бути, я не пишаюся собою .
Ти або виграєш, або програєш. Я повинен був упевнитися, що він переможе. Ми робили все правильно з фізичної та технічної точки зору, правильна стратегія і план. Була причина, по якій він перемагав виходячи на 10-й раунд. Та ж причина, по якій ми не перемогли в кінці - Артур Бетербієв дуже непростий опонент. Росіянин дуже багато зробив.
Я ще раз хочу сказати, що я пишаюся Алексом як людиною і боксером, я думаю, він повернеться і знову стане чемпіоном", - розповів тренер.
Раніше, чемпіон за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв не хоче реваншу з українським екс-чемпіоном Олександром Гвоздиком
Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.