Атлас: Я пишаюся Гвоздиком, він знову стане чемпіоном

Іменитий американський тренер Тедді Атлас пишається своїм підопічним, українським боксером, Олександром Гвоздиком.

Про це тренер заявив в інтерв'ю vRINGe.

"Я засмучений, що тут поробиш? Я відчуваю, що я не домігся успіху. Олександр залишив себе всього в рингу, за суддівськими записками ми були попереду. Ми знали, з ким ми зустрічаємося. Я пишаюся ним. Може бути, я не пишаюся собою .

Ти або виграєш, або програєш. Я повинен був упевнитися, що він переможе. Ми робили все правильно з фізичної та технічної точки зору, правильна стратегія і план. Була причина, по якій він перемагав виходячи на 10-й раунд. Та ж причина, по якій ми не перемогли в кінці - Артур Бетербієв дуже непростий опонент. Росіянин дуже багато зробив.

Я ще раз хочу сказати, що я пишаюся Алексом як людиною і боксером, я думаю, він повернеться і знову стане чемпіоном", - розповів тренер.