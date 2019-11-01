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Хейні: Ломаченко не може стати абсолютним чемпіоном світу без бою зі мною

Сьогодні 18:04 358 0
В американця не зникло бажання провести бій з українцем
Хейні: Ломаченко не може стати абсолютним чемпіоном світу без бою зі мною
#Хейні, #Ломаченко

Джерело - iSport.ua.

Вболівальники дуже хочуть побачити бій за участі чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі Девіна Хейні та українського володаря поясів WBA, WBO і "франчайзингового" чемпіонства WBC Василя Ломаченка.

Про це американець заявив в інтерв'ю BoxingNews24.

"Ломаченко сказав, що наш бій - великий ризик за маленьку нагороду. Якби він погодився вийти зі мною в ринг, то заробив би більше грошей, ніж з будь-яким іншим суперником. Вболівальники хочуть побачити наш поєдинок набагато сильніше, ніж його бій з Ком або Лопесом. Якби Ломаченко вважав мене легким суперником, то він би боксував зі мною, як і з усіма іншими.

Не думаю, що він може стати абсолютним чемпіоном світу без бою зі мною. Однак схоже на те, що у нього буде поєдинок за всі чемпіонські титули, не дивлячись на те, що він більше не є володарем пояса WBC. Тепер у нього є пояс "франчайзингового" чемпіона. Думаю, що після завоювання абсолюту Ломаченко спуститься в вазі. Відверто кажуть, схоже він не хоче влаштовувати зі мною бій, але це не стане великою трагедією для мене. Я молодий, мені всього 20 років. Я наймолодший чемпіон світу в професійній боксі", - сказав Хейні.

Нагадаємо, Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.

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