Фільм про Ломаченка отримав нагороду Міланського фестивалю

Фільм про батька українського боксера Василя Ломаченка отримав високі оцінки на кінофестивалі у Мілані

Джерело - Чемпіон.

Фільм Сергія Долбілова про Анатолія Ломаченка високо оцінили на Міланському кінофестивалі спортивного кіно.

Про це повідомляє Lomus_official в Instagram.

"Фільм Сергія Долбілова про українського тренера Анатолія Ломаченка отримав високі оцінки журі і симпатії глядачів. І був нагороджений почесним призом на Міланському фестивалі FICTS спортивного кіно", - йдеться в повідомленні lomus_official.

Нагадаємо, Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.