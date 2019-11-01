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Фільм про Ломаченка отримав нагороду Міланського фестивалю

Сьогодні 11:29 288 0
Фільм про батька українського боксера Василя Ломаченка отримав високі оцінки на кінофестивалі у Мілані
Фільм про Ломаченка отримав нагороду Міланського фестивалю
#Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Фільм Сергія Долбілова про Анатолія Ломаченка високо оцінили на Міланському кінофестивалі спортивного кіно.

Про це повідомляє Lomus_official в Instagram.

"Фільм Сергія Долбілова про українського тренера Анатолія Ломаченка отримав високі оцінки журі і симпатії глядачів. І був нагороджений почесним призом на Міланському фестивалі FICTS спортивного кіно", - йдеться в повідомленні lomus_official.

Нагадаємо, Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.

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