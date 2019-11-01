Фільм про Ломаченка отримав нагороду Міланського фестивалю

Джерело - Чемпіон.
Фільм Сергія Долбілова про Анатолія Ломаченка високо оцінили на Міланському кінофестивалі спортивного кіно.
Про це повідомляє Lomus_official в Instagram.
"Фільм Сергія Долбілова про українського тренера Анатолія Ломаченка отримав високі оцінки журі і симпатії глядачів. І був нагороджений почесним призом на Міланському фестивалі FICTS спортивного кіно", - йдеться в повідомленні lomus_official.
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Фильм Сергея Долбилова об украинском тренере Анатолии Ломаченко получил высокие оценки жюри и симпатии зрителей. И был награждён почётным призом на Миланском фестивале FICTS спортивного кино. @lomachenkovasiliy @usykaa @alex_gvozdyk @dolbilov #usyk#loma#lomachenko#papachenko#fictsfestival#milanofestival#lomusofficial#boxing#ломаченко#усик#украина
Нагадаємо, Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.