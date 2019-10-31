Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко може повернутися у бокс, щоб побити рекорд Джорджа Формана.

Про це розповів сам боксер.

"Чи можу я битися? Так, я тримаю цей варіант відкритим.

Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд.

Це привабливо? Я б сказав, це круто. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить круте досягнення", - сказав Кличко.