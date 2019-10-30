Тренер Усика розповів, з якою вагою українець повинен боксувати у хевівейті

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) у суперважкому дивізіоні бойова вага повинен мати не більше 100 кг.

Про це заявив тренер українця Сергій Пуцов.

"Метою нашої роботи був набір ваги в контексті підвищення потужності і якості м'язової маси. Усик невисоко росту, він не може набрати 110 кг ваги.

Його бойова вага в рингу повинен бути 98-100 кг, не більше. У нього має бути оптимальне співвідношення жирової і м'язової маси.

Гіпотеза нашого тренувального процесу була така: якщо моменти руху, коли спортсмен працює ногами під час удару, зробити більш вибуховими, то це підвищить ККД в боксі в цілому. І ми бачимо, що це працює.

Він показав на рингу хороші функціональні характеристики. Він взагалі не був важким під час бою. Усик постійно пересувається. Тому ми з ним працювали не тільки по частині важкої атлетики.

Ми робили функціональні тренування з елементами важкої атлетики, адаптованими до боксу. У нас ще багато роботи, адже на те, щоб добрати ще 1,5-2 кг маси, може піти від 9 місяців до року", - сказав Пуцов.