Тейлор переміг Прогрейса у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні завершився грандіозний вечір боксу, головною подією якого став фінал другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій напівсередній вазі між американцем Реджіс Прогрейсом і шотландцем Джошем Тейлором. На кону поєдинку були титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і WBC Diamond.

У перших раундах Тейлор непогано протистояв лідеру. До середини бою американець трохи вирівняв ситуацію, однак Тейлор все одно виявився сильнішим в силовій сутичці. У кінцівці поєдинку у Джоша почало запливати праве око, але це ніяк не вплинуло на його дії в рингу.

За підсумками 12 раундів двоє суддів віддали перемогу Тейлору з рахунком 117:111, 115:113, а один поставив рівні очки 114:114.

Шотландець здобув свою 16-ту перемогу і продовжує залишатися непереможеним. Для Прогрейса це перша поразка в кар'єрі.

Нагадаємо, минулого року переможцем WBSS був українець Олександр Усик.