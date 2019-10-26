Легендарний чемпіон підтримав українця

Легендарний чемпіон в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон підтримав Олександра Гвоздика після поразки від Артура Бетербієва.

Про це він розповів Ютуб-каналу Большой Куш.

"Я теж програвав, але ти бачив, як я вибирався з усього цього. Перша поразк а- не страшно, це зробить тебе тільки сильніше. Головне - зробити правильні висновки і наполеглива праця приведе тебе до успіху", - сказав Стівенсон.

Раніше: Чемпіон за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв не хоче реваншу з українським екс-чемпіоном Олександром Гвоздиком

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.