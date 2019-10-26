Українець Скороход переміг американця Ленка технічним нокаутом

Українець став володарем тимчасового пояса NABA

Джерело - Чемпіон.

30-річний український боксер середньої ваги Станіслав Скороход переміг американця Ентоні Ленка у бою за тимчасовий пояс NABA Північноамериканської боксерської асоціації.

Бій тривав до дев'ятого раунду. Перед його початком боксер з Каліфорнії відмовився від продовження поєдинку, і рефері в ринзі присудив Скороход перемогу технічним нокаутом. Вигравши у Ленка, в активі у Скорохода тепер 19 перемог в 21-м проведеному бою, з яких 16-ть здобуті ним нокаутами.

Скороход входить до топ-20 українських боксерів за версією BoxRec.

Раніше, Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.

Нагадаємо, Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу.