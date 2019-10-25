Гірн: Я проти франчайзингового статусу, ми з Хейні не можемо дістатися до Ломаченка

Промоутер Едді Гірн не підтримує рішення WBC зробити Василя Ломаченка франчайзинговими чемпіоном ради у легкій вазі.

Про це промоутер заявив в інтерв'ю iFL TV.

"Я повністю проти франчайзингового статусу. WBC зробив так багато хороших речей, але це те, що вони зробили неправильно.

Девін Хейні хотів битися з Василем Ломаченком. Сьогодні він чемпіон світу за версією WBC, але він не заслужив це у рингу.

Якщо ти середньоваговик, і твоя мрія - битися з Канело, ти всіх перемагаєш і ніколи не вийдеш з Саулем в ринг, якщо він сам тебе не вибере. І тебе ніколи не виберуть, якщо ти дійсно хороший.

Хейні теж хотів заслужити велич у поєдинку з Ломаченком. Ми все зробили правильно. Ми дісталися до обов'язкового претенденства, але тепер ми заблоковані. Ми не можемо дістатися до Василя Ломаченка.

Я вірю, що Василь прийме цей бій. Може бути, не Боб Арум, але Василь захоче бій з Хейні", - сказав Гірн.