Ломаченко: Ми зможемо організувати багато цікавих боїв

Франчайзинговий чемпіон WBC, чемпіон WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зі зміною статусу зможемо взяти участь у більшій кількості титулованих поєдинків.

Про це боксер заявив в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Це особлива подія для мене. Як я вже говорив, коли я був дитиною, я мріяв про світове чемпіонство і про пояс, зелений поясіWBC. Тепер у мене їх два.

Я завжди говорив про бокс як про спорт, про бажання битися з кращими бійцями. Але ми з вами всі знаємо про промоутерів і телеканалів, це непросто. Але тепер, я вірю, ми зможемо організувати багато цікавих боїв. Я думаю, що ми робимо все правильно і рухаємося у потрібному напрямку", - сказав Ломаченко.