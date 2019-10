Боб Арум хоче, щоб чемпіон IBF і WBC в напівважкій вазі Артур Бетербієв в наступному бою провів захист титулу.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Бій може пройти в Китаї проти місцевого боксера Мена Фаньлуна (16-0, 10 КО).

Це буде захист пояса IBF, яким Бетербієв володів до перемоги над Олександром Гвоздиком.

