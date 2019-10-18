Олександру Усику (17-0, 13 КО) у суперважкій вазі не вистачає поставленого удару.

Про це розповів британський суперважковаговик Дерек Чісора (31-9, 22 КО).

"Усик звик танцювати на рингу у важкій вазі, але в хевівейте це не проходить. Глядачі хочуть побачити бій. Я не думаю, що Усик витримає рубку в суперважкій вазі.

Спритність - відмінна річ, якщо ти завершуєш атаку потужним ударом. Той же Алі літав по рингу, а потім було так, що суперник опинявся на канвасі. А Усик танцює, танцює, танцює, а після красиво жонглює м'ячиками", - розповів Чісора.