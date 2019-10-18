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Красюк: Ідея підпорядкування професійного боксу ФБУ - абсурдна

Сьогодні 13:05 115 0
Красюк: Ідея підпорядкування професійного боксу ФБУ - абсурдна

Федерація боксу України направила офіційний лист за підписом президента ФБУ Володимира Продивуса в Міністерство молоді та спорту з проханням ліквідувати "професійний бокс" як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні. Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк  розповів про своє ставлення щодо цієї ініціативи.  

- Олександре, як гадаєте, чому саме зараз у ФБУ виникла ідея підпорядкувати собі професійний бокс? 

- Для того, аби з’ясувати причини такого кроку, потрібно проаналізувати стосунки між професійними боксерськими федераціями та Міжнародною боксерською асоціацією (АІБА), яка займається любительським боксом. Деякий час тому АІБА вийшла з пропозицією імплементації професійної ліги. Вони запустили напівпрофесійну лігу, потім індивідуальну професійну, ініціювали створення такого собі конгломерату і, робили не дуже вдаліспроби підім’яти під себе світовий професійний бокс. 

Мотив очевидний: АІБА курує аматорський бокс. Всі чемпіони світу серед професіоналів за останні 30-40 років проявили себе і в аматорському боксі. Через 5-7 років олімпійські чемпіони стають зірками професійного боксу і отримують доступ до значних фінансів. Любительський бокс фінансується державою, а національні федерації витрачають кошти  на підготовку боксерів. Вони отримують чемпіонів, грамоти, нагороди і премії, а боксер, ставши олімпійським чемпіоном чи призером, йде в професіонали, щоб досягнути фінансового успіху й облаштувати своє життя. Саме цей факт є внутрішнім мотивом, йде мова про комерційну складову. На думку функціонерів аматорського боксу, це можливо. Але досвід показує що професійний бокс і олімпійський, вибачте за штамп - два різні види спорту. Це стверджують усі: від аналітиків до боксерів. Те, що схоже - рукавички і ринг, а решта відрізняється.

- Тим часом ФБУ продовжує вважати що професійний бокс - це просто комерційний напрямок боксу. Суттєвих відмінностей немає.

- Якщо професійного боксу не існує, то куди йдуть олімпійські чемпіони і де вони стають чемпіонами далі? В якому виді спорту чемпіонські пояси завоювали Моххамед Алі, Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо? За великим рахунком, аматорський бокс – це плацдарм для переходу в професійний бокс.

- ФБУ дорікає, що Ліга професійного боксу України не співпрацює з жодною міжнародною федерацією, яка має бути внесена до списку міжнародних спортивних організацій. Цей докір має підстави?

- Про які федерації йде мова? Якщо про олімпійські, то до чого тут професійний бокс? А що стосується міжнародних федерацій, їх у професійному боксі чотири. Якщо ми зупинимо на вулиці десятьох людей і спитаємо, що їм більш відомо - WBC, WBO, WBA, IBF чи АIBA, мабуть дев’ять із 10 назвуть організації з професійного боксу. Хоча б тому, тому що вони найчастіше згадувані. А щодо інтеграції Ліги професійного боксу України, то з 2005 року на всіх конвенціях чотирьох провідних професійних боксерських організацій вона присутня. Або в особі віце-президента Аліни Шатернікової, або в особі президента ЛПБУ - Михайла Зав’ялова. Завжди хтось відвідує ці конвенції, щорічно сплачуються внески, відбувається звичайна щоденна рутинна робота. І буквально на цьому тижні Всесвітня боксерська рада (WBC)  була визнана Міністерством молоді та спорту України як міжнародна федерація з розвитку професійного боксу. 

Професійний бокс розвивається і про це чудово відомо в нашій країні. Віталій та Володимир Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Артем Далакян,  Віктор Постол. Сергій Дзнзірук, Юрій Нужненко, Андрій Котельник, В’ячеслав  Сенченко, Володимир Сидоренко – у нас великий перелік чемпіонів світу з професійного боксу. І є купа боксерів, які можуть приєднатися до цього чемпіонського списку. Тільки в нашій промоутерській компанії К2 Ukraine це Денис Берінчик, Олег Маліновський, Дмитро Митрофанов. Все працює. 

- Можливо, ініціатива ФБУ має тільки фінансову складову: федерація просто хоче заробляти гроші на проведенні вечорів професійного боксу в Україні?

- Через некомпетентність може існувати така думка. Насправді в нашій країні сьогодні ніхто на цьому не заробляє. Провести боксерське шоу коштує недешево. Але Ліга професійного боксу України не має відношення до цього бюджету. Ліга є регулятивним органом, яка забезпечує державну функцію на спортивних змаганнях - присутність супервайзера, лікарів, суддів, "швидкої" і так далі.

- Ваш прогноз стосовно розвитку подій?

- Все залежить від учасників цього процесу.  Вони працюють у цій сфері, і ці люди є основою для формування рішення. Поки що ж ця ідея здається настільки абсурдною, що мало хто із боксерів-професіоналів, промоутерів та менеджерів може повірити в неї.

 

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