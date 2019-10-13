Чазз Візерспун (38-4, 29 КО) вказав причину поразки від українця Олександра Усика.

Про це розповів сам американський боксер.

"На початку сьомого раунду я відчував себе добре, але пропустив удар, який я не бачив. Потім я почав приймати удари і це виснажило мене. Пропускати удари більше виснажує, ніж коли ти б'єш. Я почав сповільнюватися і, думаю, він помітив це.

Мені важко проти шульг, а Усик - лівша. І він швидкий. Я просто намагався гарненько потрапити по ньому і, здається, раз здорово зачепив його, але він зробив крок назад і все. Він не заподіяв мені болю, я просто втомився. Зі мною все гаразд. Мій тренер, можна сказати, врятував мене він неприємностей", - розповів Візерспун.