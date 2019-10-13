Українського боксеру Олександру Усику необхідно набратися досвідув у суперважкій вазі.

Про це розповів боксерський аналітик Ден Рафаель.

"Усик наразі не готовий до титульного бою. Він повинен провести хоча б два бої в цьому дивізіоні. Але реальність інша. Він уже зараз є обов'язковим претендентом на титул WBO, таким чином повинен зустрітися з переможцем бою між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа. У наступному році він отримає свій шанс завоювати пояс. Можливо це буде бій з переможцем зустрічі Руїс - Джошуа. Можливо, бій за вакантний титул. Він буде намагатися отримати титульний бій якомога швидше", - розповів Рафаель.