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Усик - Візерспун: ОНЛАЙН

Сьогодні 05:00 1217 0
Усик - Візерспун: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Наразі нам показують інтерв'ю Олександра Усика, яке було записано напередодні бою.

Усик уже прибув на арену.

Нещодавно у повторній допінг-пробі Спонга не знайшли заборонених речовин.

Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у надважкій вазі проти американця Чеза Візерспуна (38-3, 29 КО).

Бій відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго.

Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція бою на телеканалі Інтер або за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку Олександр Усик - Чез Візерспун онлайн. Початок трансляції - 4:45.

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