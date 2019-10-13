Усик - Візерспун: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Наразі нам показують інтерв'ю Олександра Усика, яке було записано напередодні бою.
Усик уже прибув на арену.
Usyk Has Arrived. 😤⏳#UsykWitherspoon pic.twitter.com/8Otg2qgB4q— DAZN USA (@DAZN_USA) October 13, 2019
Нещодавно у повторній допінг-пробі Спонга не знайшли заборонених речовин.
Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у надважкій вазі проти американця Чеза Візерспуна (38-3, 29 КО).
Бій відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго.
Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.
Пряма трансляція бою на телеканалі Інтер або за посиланням.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку Олександр Усик - Чез Візерспун онлайн. Початок трансляції - 4:45.