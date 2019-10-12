Усик: З Руїсом хотів би битися заради поясів, а з Джошуа - заради грошей

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик перед дебютом в суперважкій вазі найбільше має бажання зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу SecondsOut.

"Мене в одному інтерв'ю запитали, чи хочу я зустрітися з топ-4 супертяжів в світі. Я сказав, що звичайно хочу. Найбільше з Деонтеєм Вайлдером, тому що у нього чемпіонський пояс, який мені найбільше подобається. Пояс WBC - зеленого кольору , а я зелений обожнюю. Він сильний чувак, у нього пояс тривалий час, у нього "нуль" в графі поразок.

Якби переді мною був вибір - Вайлдер, Руїс і Джошуа, то кого б я вибрав? Спочатку я б вважав за краще зустрітися з Руїсом. У нього ж три пояси. Краще боксувати за три пояси, ніж за один, а потім просто об'єднати їх, забравши ще й четвертий.

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А ось якби я хотів заробити грошей, я б вибрав, напевно, Ентоні Джошуа, тому що з ним, мені здається, можна найбільше заробляти.

Скільки боїв мені потрібно до бою за чемпіонський титул? Це не моє завдання. Це завдання моїх промоутерів. Моє завдання - боксувати і перемагати", - зазначив Усик.