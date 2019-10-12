Гірн назвав імена боксерів, з якими Усик міг вийти замість Спонга

Стали відомі боксери, які були серед кандидатів на бій з Олександром Усиком після того, як Тайрон Спонг був спійманий на допінгу.

Промоутер Едді Гірн оголосив список в інтерв'ю IFL TV.

"Ерік Моліна, Джоуї Давейко, Чез Візерспун, ще один хлопець звідси - Терелл Вінтерс, ще хлопець з Хорватії.

Я хотів великого суперваговика, такого як Чез. Він уже тривалий час просив поставити його на бій. Він дуже конкурентний, важкий, велика брила. Він досвідчений, і ми вирішили вибрати його. Я думаю, ми знайшли хорошого опонента", - сказав Гірн.