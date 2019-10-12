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Хейні: Всіх боксерів, яких побив Ломаченко, я б теж легко переміг

Сьогодні 15:24 402 0
Американець вкотре виявив бажання зустрітися з Ломаченком
Хейні: Всіх боксерів, яких побив Ломаченко, я б теж легко переміг
#Хейні, #Ломаченко

Джерело - 24boxing.com.ua.

Немає у легкій вазі бійця, якого не зможу перемогти американець Девін Хейні (23-0, 25 КО).

Про це він заявив в інтерв'ю FightHype.

"Багато людей кажуть, що я не готовий до Ломаченка. Це смішно. Всіх хлопців, яких він побив, я б теж легко переміг. Давайте не будемо забувати, що Ломаченко програв людині, у якого чотирнадцять поразок. Хто не хотів би побачити наш з ним бій? Відповідь в тому, що всі хотіли б подивитися цей бій, і це факт. Насправді немає в легкій вазі бійця, якого я не зможу перемогти", - сказав Хейні.

Раніше, Гірн заявляв, що постараємося організувати бій Хейні з Ломаченком.

Нагадаємо, Візерспун виявився важчим за Усика.

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