Хейні: Всіх боксерів, яких побив Ломаченко, я б теж легко переміг

Немає у легкій вазі бійця, якого не зможу перемогти американець Девін Хейні (23-0, 25 КО).

Про це він заявив в інтерв'ю FightHype.

"Багато людей кажуть, що я не готовий до Ломаченка. Це смішно. Всіх хлопців, яких він побив, я б теж легко переміг. Давайте не будемо забувати, що Ломаченко програв людині, у якого чотирнадцять поразок. Хто не хотів би побачити наш з ним бій? Відповідь в тому, що всі хотіли б подивитися цей бій, і це факт. Насправді немає в легкій вазі бійця, якого я не зможу перемогти", - сказав Хейні.