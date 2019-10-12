Усик: Хочу завоювати всі титули і завершити кар'єру

Колишній абсолютний чемпіон світу 32-річний Олександр Усик (16-0, 12 КО) завершить кар'єру, коли відчує грань.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер.

"Хочу завоювати всі титули. І додому. Ростити дітей, водити в школу, водити їх на гуртки, вчити з ними мови - спостерігати, як вони ростуть.

Чи здатний я вчасно піти? Я адекватний. Може бути, деякі думають, що немає. У деяких моментах дійсно неадекватна людина, але я розумію грань, коли потрібно рушити", - сказав Усик.