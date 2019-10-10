У команди Олександра Усика не було проблем із пошуком заміни для дискваліфікованого Тайрона Спонга.

Про це розповів промоутер компанії К2 Олександр Красюк.

"Скажу чесно, ще до того, як ми дізналися, що можуть бути питання з Спонг, у мене біло кілька варіантів, у Едді було кілька варіантів, з якими ми обговорювали на шляху підписання з Спонгом.

Коли прийшла інформація, то ми почали зв'язуватися з контактами. У нас було п'ять альтернативних варіантів. Плюс-мінус ми з Егіс і Едді розсудили і вирішили, що Візерспун буде, напевно, найкращим суперником для Усика.

Сказати, що це було складно, то я б не сказав. Вилітав я зі Стамбула в Чикаго і у нас ще не було визначеності, а коли приземлився - вже все визначили. Так що все було дуже швидко", - розповів Красюк.