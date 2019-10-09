Українець Бурсак проведе наступний бій з екс-чемпіоном світу

Поєдинок відбудеться в грудні цього року

Український боксер Макс Бурсак дізнався свого наступного суперника, яким стане колишній чемпіон світу за версією IBF в середній вазі Давид Лем'є (40-4, 34 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок запланований на 7 грудня і повинен відбутися на арені Bell Center в Монреалі (Канада). Варто зазначити, що українець боксуватиме при чужих трибунах, тоді як Монреаль для Лем'є є місце народження.

Суперник Бурсака вже встиг прокоментувати майбутній бій і зізнався, що радий повернутися в Канаду.

"Я дуже радий повернутися додому, щоб боротися будинку перед моїми родичами і моїми прихильниками. Я відчуваю себе на піку своєї фізичної форми і планую зробити все, щоб подарувати незабутній вечір для любителів боксу", - сказав Лем'є.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.