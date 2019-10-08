Джерело - ua.tribuna.com.
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) хоче стати абсолютним чемпіоном світу.
Про це розповів сам боксер.
"Незабаром буде один чемпіон, одну особу, одне ім'я. Це ім'я - Деонтей Вайлдер.
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Це трапиться, якщо все йде добре. Це залежить не тільки від мене. Але я говорю про це з упевненістю. Я знаю, що все йде до цього.
Я - лідер, король, імператор. Речі, про які я говорю, завжди трапляються", - розповів Вайлдер.
Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем Олександром Усиком.