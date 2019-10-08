Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це розповів сам боксер.

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Це трапиться, якщо все йде добре. Це залежить не тільки від мене. Але я говорю про це з упевненістю. Я знаю, що все йде до цього.

Я - лідер, король, імператор. Речі, про які я говорю, завжди трапляються", - розповів Вайлдер.