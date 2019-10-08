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Вайлдер пообіцяв стати абсолютним чемпіоном світу

Вчора 23:11 269 0
Деонтей Вайлдер прокоментував своє майьутнє у боксі
Вайлдер пообіцяв стати абсолютним чемпіоном світу
#Вайлдер, #бокс

Джерело - ua.tribuna.com.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це розповів сам боксер.

"Незабаром буде один чемпіон, одну особу, одне ім'я. Це ім'я - Деонтей Вайлдер.

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Це трапиться, якщо все йде добре. Це залежить не тільки від мене. Але я говорю про це з упевненістю. Я знаю, що все йде до цього.

Я - лідер, король, імператор. Речі, про які я говорю, завжди трапляються", - розповів Вайлдер.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем Олександром Усиком.

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