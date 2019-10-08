Красюк: Ім'я нового суперника Усика буде оголошено найближчим часом

Промоутер про допінг-тест Спонга

Джерело - Чемпіон.

Ще минулого тижня була сумнівна інформація про стан Тайрона Спонга.

Про це промоутер Усика Олександр Красюк написав у Facebook.

"У нас була сумнівна інформація про це ще минулого тижня, тому ми провели переговори з декількома опонентами про можливу заміну. Ім'я нового суперника буде оголошено найближчим часом", - сказав Красюк.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. Нині ведуться переговори з боксерами, щоб знайти заміну Спонгу на бій з Усиком.