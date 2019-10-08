Спонг про допінг: Це підстава, щоб зняти мене з бою

Нідерландський боксер Тайрон Спонг, який повинен був битися з українцем Олександром Усиком, категорично не згоден з результатами VADA.

Про це Тайрон заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Це підстава. Я повністю заперечую, що я користувався будь-якими препаратами, згаданими VADA. Я просив про розтин допінг-проби" В ". Це трапиться в якійсь іншій лабораторії, я сам її виберу. Тиждень тому я також проходив тестування після запиту від Боксерської комісії Іллінойсу. Воно показало, що я чистий.

Matchroom, я прошу вас відкрито визнати, що кілька днів тому моя проба не виявила будь-яких речовин, які впливають на продуктивність. Це все якісь маніпуляції, щоб зняти мене з поєдинку.

Я сам погодився на тестування від VADA, адже у мене немає нічого, що можна приховувати. Я не зможу залишити це так просто. Я використовую всі юридичні можливості, включаючи вимогу про відшкодування шкоди", - сказав Спонг.