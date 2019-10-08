Менеджер Усика: Олександр був розчарований, коли дізнався про результати допінг-теста Спонга

Український боксер Олександр Усик розчарований, що його суперник Тайрон Спонг провалив допінг-тест.

Про це менеджер українця Еспіс Клімас заявив в інтерв'ю ESPN.

"Це погано, коли люди намагаються використовувати обман, а інша сторона так важко працює. Це абсолютно нешанобливо.

Усик був розчарований, коли дізнався, звичайно. Він посилено тренувався, а інша сторона намагалася нас обдурити. Він так довго готувався. Ми будемо боротися з усіма, хто готовий вийти на ринг", - заявив Клімас.